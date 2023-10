Die Experten loben in ihren Studien durchweg den Fokus auf die margenstärkeren Biosimilars und dass Sandoz hier ganz vorne in der Weltliga mitspiele. Aber auch das Generika-Geschäfts dürfte dem Unternehmen stete Einnahmen garantieren, wenn auch zu tieferen Margen, so die Meinung vieler Experten. Gerade in Zeiten steigender Gesundheitskosten dürfte Sandoz mit seinen günstigen Nachahmerprodukten genau im richtigen Markt aktiv sein.