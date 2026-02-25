Nach Ansicht des zuständigen Jefferies-Analysten fällt der Blik auf 2026 nämlich zuversichtlicher aus als es am Markt im Schnitt bislang erwartet wurde. So hatte Sandoz am Morgen für die Kern-EBITDA-Marge eine Verbesserung vom 2025er Stand bei 21,7 Prozent um 100 Basispunkte in Aussicht gestellt. Das sei höher als der bisherige Konsens. Vor allem signalisiere dies ein stärkeres Wachstum des zugrundeliegenden Geschäftes, meint der zuständige Analyst.