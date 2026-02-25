Die Marktreaktion auf die Jahreszahlen von Sandoz fallen am Mittwoch ziemlich euphorisch aus. Die Titel verbuchen einen ihrer grössten Kurssprünge seit der Abspaltung von Novartis vor etwas mehr als zwei Jahren. Der Generikahersteller hat mit den vorgelegten Resultaten und auch dem Ausblick positiv überrascht.
Gegen 9.20 Uhr stehen die Papiere um 5,8 Prozent höher bei 69,44 Franken. Ihr bisheriges Tageshoch und damit auch Rekordhoch hatten sie in den ersten Handelsminuten bei 71,42 Franken gesetzt. Der Gesamtmarkt (SPI) steigt zeitgleich m 0,2 Prozent.
Laut ersten Analysten-Kommentaren hat die Generika-Spezialistin mit den vorgelegten Zahlen in etwa wie erwartet abgeschnitten. Es ist vor allem der Ausblick, der die Aktie beflügelt. «Die Zuversicht sollte positiv vom Markt aufgenommen werden», heisst es etwa in einem Kommentar der UBS.
Nach Ansicht des zuständigen Jefferies-Analysten fällt der Blik auf 2026 nämlich zuversichtlicher aus als es am Markt im Schnitt bislang erwartet wurde. So hatte Sandoz am Morgen für die Kern-EBITDA-Marge eine Verbesserung vom 2025er Stand bei 21,7 Prozent um 100 Basispunkte in Aussicht gestellt. Das sei höher als der bisherige Konsens. Vor allem signalisiere dies ein stärkeres Wachstum des zugrundeliegenden Geschäftes, meint der zuständige Analyst.
«2025 war ein gutes Jahr für Sandoz und 2026 sollte ebenfalls gut werden», fasst es der zuständige Vontobel-Analyst zusammen. Dabei blieben Biosimilars die Wachstumsmaschine.
