Beide Standbeine wichtig

Auch mit seinen beiden Standbeinen - Generika und Biosimilars - sei Sandoz gut aufgestellt, um von den künftigen Trends zu profitieren, betont Saynor im Gespräch mit AWP. «Das Geschäft mit Generika als stabiler Cash-Generator ist auch weiterhin wichtig, da kleine Moleküle schnell und kostengünstig entwickelt werden können.» Biologika seien zwar teurer in der Entwicklung, böten aber langfristig höheren Wert. «Die Kombination beider Segmente sehen wir als unsere strategische Stärke.»