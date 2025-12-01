Sandoz bezeichnet Wyost und Jubbonti als zentrale Wertetreiber. Die Einführung markiere einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und folge auf Markteinführungen derselben Produkte in den USA sowie weiteren Biosimilars wie Tyruko (Natalizumab) in den USA und Afqlir (Aflibercept) in Europa in diesem Jahr. Weitere Markteinführungen der beiden Biosimilars sollen 2026 folgen.