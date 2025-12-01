Die Wirkstoffe Wyost und Jubbonti gehören zu den ersten Denosumab-Biosimilars, die in der Region auf den Markt kommen, wie es in einer Mitteilung von Sandoz am Montag heisst.
Die beiden Medikamente sind laut den Angaben für sämtliche Indikationen der Referenzmedikamente Xgeva und Prolia zugelassen. Wyost wird zur Behandlung von krebsbedingten Knochenerkrankungen eingesetzt, Jubbonti zur Therapie von Osteoporose.
Sandoz bezeichnet Wyost und Jubbonti als zentrale Wertetreiber. Die Einführung markiere einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und folge auf Markteinführungen derselben Produkte in den USA sowie weiteren Biosimilars wie Tyruko (Natalizumab) in den USA und Afqlir (Aflibercept) in Europa in diesem Jahr. Weitere Markteinführungen der beiden Biosimilars sollen 2026 folgen.
