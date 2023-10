Novartis-Aktien kosten nach der Abspaltung 87,88 Franken. Am Vortag waren sie bei 91,94 Franken aus dem Handel gegangen. Nimmt man die beiden Unternehmen zusammen, bringen sie rund 210 Milliarden Franken auf die Waage, was in etwa so viel ist wie Novartis allein am Abend vor der Trennung.