awp-robot/cf
(AWP)
Sandoz hat von der Europäischen Kommission für das Biosimilar Ondibta (Insulin Glargin) eine Zulassung erhalten. Diese bezieht sich auf die Behandlung von Diabetes mellitus in allen Indikationen des Referenzarzneimittels.
Ondipta soll voraussichtlich Anfang 2027 auf den Markt gebracht werden, wie die Generika-Spezialistin am Mittwoch mitteilte.
awp-robot/cf
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|60.50
12:18:57
|+2.13%
+1.26