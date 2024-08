In den ersten sechs Monaten steigerte Sandoz die Einnahmen um 6 Prozent auf 5,0 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus 7 Prozent betragen. Ein gutes Volumenwachstum wurde allerdings teilweise durch einen Preisverfall gedämpft. Allerdings fiel der Preisverfall deutlich geringer aus als in früheren Berichtsperioden. Vielmehr hätten die Preise den Umsatz im zweiten Quartal erstmals überhaupt nicht belastet, betonte der CEO.