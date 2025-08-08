Kursbewegungen der Sandoz Group-Aktie haben zuletzt die Aufmerksamkeit von Investoren geweckt. Der aktuelle Kurs liegt um die 50 Franken, was einem Anstieg von 35 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Dieses Wachstum spiegelt eine solide Performance wider, insbesondere im Vergleich zu den 6,7 Prozent des STOXX600. Die Aktie hat kürzlich ihr 52-Wochen-Hoch erreicht und zeigt damit eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktturbulenzen.