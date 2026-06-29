Nach Angaben des Unternehmens wurde das Generikum vollständig intern entwickelt. Sollte die FDA die Zulassung erteilen, könnte Sandoz nach eigenen Angaben zu den ersten Anbietern eines generischen Tirzepatid-Präparats in den USA gehören. Sandoz sieht GLP-1-Medikamente als wichtigen Wachstumsmarkt.