Dabei wuchs die Sparte in allen Regionen. In Europa stützte etwa die Markteinführung des Augenmittels Afqlir. Aber auch bereits etablierte Biosimilars entwickelten sich stark. Derweil stützten die Markteinführungen von Wyost und Jubbonti im Juni 2025 das US-Geschäft. In den internationalen Märkten schob vor allem Rixathon, ein Biosimilar des Krebs- und Rheumamedikaments MabThera/Rituxan von Roche, die Einnahmen an.