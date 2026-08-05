Als weitere Wachstumschance sieht das Unternehmen den Einstieg in den Markt für GLP-1-Medikamente. Nach der Zulassung von Semaglutid in Brasilien soll das Präparat noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Einen nennenswerten Ergebnisbeitrag erwartet das Management zwar erst ab 2027, sieht darin jedoch einen zusätzlichen Wachstumstreiber neben der bestehenden Biosimilar-Pipeline.