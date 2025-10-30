«Dabei hat sich unser Wachstum von Quartal zu Quartal beschleunigt», stellte Steenbergen heraus. Stand im ersten Jahresviertel noch ein Plus von 3 Prozent zu Buche, lag es im zweiten bei 5 und im dritten dann bei 6 Prozent. Damit sei Sandoz auf gutem Weg, das Jahresziel zu erreichen und den Umsatz im mittleren einstelligen Bereich zu erhöhen, so der Finanzchef.