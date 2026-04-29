Zusätzliche Impulse werden mittelfristig auch von neuen Generika erwartet, etwa im Bereich der GLP-1-Medikamente, auch wenn 2026 noch kein wesentlicher Umsatzbeitrag eingeplant ist. «Wir bleiben bei unserer Prognose, dass wir noch in diesem Jahr mit einem Angebot auf den Markt kommen werden, zunächst in Kanada und Brasilien», so Saynor.