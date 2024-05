Was die unterschiedlichen Regionen betrifft, erzielte Sandoz in Europa mit 1,3 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil seiner Einnahmen. Dies war ein Anstieg um 4 Prozent. In Nordamerika nahmen die Einnahmen um 6 Prozent auf 0,5 Milliarden zu, während das internationale Geschäft um 4 Prozent auf 0,6 Milliarden anstieg.