Der Umsatz soll 2024 in etwa wie im Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. 2023 setzte die Gesellschaft 9,65 Milliarden US-Dollar um, ein Plus von 6 Prozent gegenüber 2022. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei 7 Prozent gelegen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.