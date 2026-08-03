Keine Auswirkungen auf Prognose

Die nun vereinbarten Vergleiche haben nach Angaben von Sandoz keine Auswirkungen auf die Jahresprognose 2026 oder den mittelfristigen Geschäftsausblick. Das Unternehmen hat seine bereits gebildeten Rückstellungen allerdings erhöht, um die vereinbarten Zahlungen abzudecken. Um wie viel diese Rückstellungen nun erhöht wurden, dazu machte der Konzern auf AWP-Nachfrage ebenfalls keine weiteren Angaben.