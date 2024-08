Die BLS bestätigte am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA, dass «kürzlich» im nördlichen Teil des Tunnels Schäden an der Betonfahrbahn festgestellt worden sind. Auf einer Länge von etwa 50 Metern weise der Beton Risse und Abbröckelungen an der Oberfläche auf. Um die Sicherheit zu gewährleisten, seien Spurstangen installiert worden, um die Spurweite der Fahrbahn zuverlässig beizubehalten.