Signa Prime Selection ist in Deutschland im Besitz bekannter Immobilien, darunter des KaDeWe in Berlin, des Alsterhauses in Hamburg und des Kaufhauses Oberpollinger in München. Zu den Immobilien gehören zudem die Galeria-Häuser in München und Berlin und auch der noch unfertige Elbtower in Hamburg. Dazu kommen Immobilien in Österreich, vor allem in Wien. Für die Detailhandelsgeschäfte in den Gebäuden sind andere Gesellschaften zuständig.