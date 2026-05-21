Die Prämieneinnahmen stiegen um 6,4 Prozent auf 3,74 Milliarden Franken. Die Zahl der Grundversicherten nahm dabei um 0,7 Prozent auf gut 655'000 zu und die Zahl der Zusatzversicherten um 0,8 Prozent auf etwas über 672'000. Insgesamt zählt die Sanitas mittlerweile knapp 878'000 Kunden (+1,2 Prozent). Darin nicht enthalten sind neue Versicherte mit einem Vertragsbeginn per 1. Januar 2026.