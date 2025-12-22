Belohlavek bringe langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche mit, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er stösst von der AXA XL Insurance zu Sanitas. Dort war er zuletzt als Client Distribution Leader tätig.
sta/ls
(AWP)
Der Krankenversicherer Sanitas verstärkt die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat hat Thomas Belohlavek zum Leiter des Geschäftsbereichs Sales ernannt. Als neues Mitglied der Geschäftsleitung soll er ab April 2026 das Kundenwachstum vorantreiben.
Belohlavek bringe langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche mit, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er stösst von der AXA XL Insurance zu Sanitas. Dort war er zuletzt als Client Distribution Leader tätig.
sta/ls
(AWP)