Geht es nach Sanofi, soll Beyfortus in diesem Jahr den Blockbuster-Status erreichen. So werden in der Pharmaindustrie Mittel bezeichnet, mit denen im Jahr ein Umsatz von mindestens einer Milliarde gemacht wird. Sanofi-Chef Paul Hudson steckt deshalb viel Geld in die Forschung zur Entwicklung weiterer Top-Seller und nimmt dafür ein langsameres Wachstum in diesem Jahr in Kauf.