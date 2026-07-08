Stiko empfahl beide Impfstoffe

Das Unternehmen schlägt nach Angaben der EU-Kommission unter anderem vor, auf seiner deutschen Webseite zwei Jahre lang eine Erklärung zu veröffentlichen. Darin werde klargestellt, dass die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) beide Impfstoffe für ältere Menschen gleichermassen empfohlen habe. Ausserdem wolle Sanofi den Hinweis auf die aktuelle Stiko-Empfehlung vier Jahre lang in deutsche Werbematerialien aufnehmen. Sanofi würde zudem gegenüber medizinischen Fachkräften die geltenden nationalen Impfempfehlungen nicht in Frage stellen, kritisieren oder ihnen widersprechen.