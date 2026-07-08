Die Brüsseler Behörde prüft derzeit, ob Sanofi seit 2024 den eigenen Grippeimpfstoff «Efluelda» in Deutschland und Frankreich mit falschen oder irreführenden Behauptungen als der Konkurrenz «Fluad» überlegen dargestellt und dabei seine Marktmacht ausgenutzt hat. Damit könnte das Unternehmen gegen europäisches Kartellrecht verstossen haben. Sanofi wies die Vorwürfe im Juni zurück.
Stiko empfahl beide Impfstoffe
Das Unternehmen schlägt nach Angaben der EU-Kommission unter anderem vor, auf seiner deutschen Webseite zwei Jahre lang eine Erklärung zu veröffentlichen. Darin werde klargestellt, dass die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) beide Impfstoffe für ältere Menschen gleichermassen empfohlen habe. Ausserdem wolle Sanofi den Hinweis auf die aktuelle Stiko-Empfehlung vier Jahre lang in deutsche Werbematerialien aufnehmen. Sanofi würde zudem gegenüber medizinischen Fachkräften die geltenden nationalen Impfempfehlungen nicht in Frage stellen, kritisieren oder ihnen widersprechen.
Sanofi reagiert mit den Verpflichtungsvorschlägen auf vorläufige wettbewerbsrechtliche Bedenken der EU-Kommission aus dem Juni. Die Behörde kann das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris rechtlich dazu verpflichten, sie einzuhalten. Damit wäre keine Entscheidung verbunden, ob ein Verstoss gegen EU-Kartellvorschriften vorliegt.
Ein Verstoss könnte kosten
Falls Sanofi verbindliche Verpflichtungszusagen nicht einhalten würde, könnte die EU-Kommission eine Geldbusse von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen oder ein tägliches Zwangsgeld in Höhe von fünf Prozent des Tagesumsatzes für jeden Tag der Nichteinhaltung. Die Kommission hatte wegen des Verdachts im vergangenen September Räumlichkeiten des Konzerns in Deutschland und Frankreich durchsucht./wea/DP/jha
(AWP)