Sanofi steht vor der Aufgabe, mit der Zeit die hohen Einnahmen von Dupixent, das unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird, ersetzen zu können, wenn der Patentschutz für das Mittel in einigen Jahren ausläuft. Die Phase-II-Studie zu Amlitelimab zur Behandlung von Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) setzt Sanofi unterdessen fort. Resultate werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet./mis/zb