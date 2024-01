Der Pharmakonzern Sanofi übernimmt für bis zu 2,2 Milliarden Dollar ein Medikamentenprojekt der US-Biotechfirma Inhibrix. Die Franzosen sichern sich damit den Zugriff auf das Protein INBRX-101, das zur Behandlung der seltenen Erbkrankheit AATD entwickelt wird. Die Aktivitäten, die nicht in Zusammenhang mit dem Projekt stehen, sollen in eine neue Gesellschaft mit dem Namen «New Inhibrix» ausgegliedert werden. Die Inhibrx-Aktionäre sollen 30 Dollar pro Aktie in bar, erfolgsabhängige bedingte Wertrechte (CVR) im Wert von fünf Dollar und 0,25 Aktien von New Inhibrx erhalten, wie Sanofi am Dienstag mitteilte.