Unterdessen steht Sanofi vor der Aufgabe, mit der Zeit die hohen Einnahmen von Dupixent ersetzen zu können, wenn der Patentschutz für das Mittel in einigen Jahren ausläuft. Hudson setzt dafür auch auf neue Medikamente, doch in den letzten zwölf Monaten war eine Reihe von Studien mit Hoffnungsträgern wie Amlitelimab bei atopischer Dermatitis gemischt ausgefallen. Auch scheiterte Sanofi mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib in einer späten Phase der klinischen Studie zur primär progredienten MS, zudem lehnte die US-Aufsichtsbehörde die Zulassung des Mittels in einer anderen Indikation ab. Laut dem Konzern wird nun eine milliardenschwere Abschreibung fällig, grösstenteils im Zusammenhang mit diesem Medikament./tav/err/jha/