Der spanische Bankkonzern Santander will in seiner Deutschland-Zentrale in Mönchengladbach 500 Stellen abbauen. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Als Erstes hatte die «Rheinische Post» berichtet. Begründet wird der Schritt unter anderem mit der Vereinfachung des Geschäftsmodells sowie dem Ausstieg aus dem Neugeschäft von Baufinanzierungen.