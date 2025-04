Die spanische Grossbank Santander sieht sich nach einem guten ersten Quartal auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Bankchefin Ana Botin bestätigte am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für die ersten drei Monate zudem die Ausschüttungspläne. Anfang des Jahres hatte sie angekündigt, weitere 1,5 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken zu wollen. Für 2025 und 2026 beabsichtigt sie 10 Milliarden Euro zu diesem Zweck auszugeben. Die Dividenden kommen noch obendrauf. In den ersten drei Monaten verdiente die im EuroStoxx 50 notierte Bank mit 3,4 Milliarden Euro fast ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Das ist deutlich mehr als von Experten erwartet. Den Rückgang beim Zinsüberschuss konnte die spanische Bank, die unter anderem stark in Mexiko und den Vereinigten Staaten vertreten ist, durch steigende Provisionseinnahmen sowie niedrigere Kosten mehr als kompensieren./zb/stk