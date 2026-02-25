Die spanische Grossbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern. Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich seines Investorentags am Mittwoch in London mit. Zudem will Santander-Chefin Ana Botin einen grösseren Anteil des Überschusses für Dividenden und Aktienrückkäufe verwenden: Vom Gewinn des Jahres 2027 sollen 35 Prozent als Dividende fliessen. Weitere 15 Prozent will Santander in den Rückkauf eigener Aktien stecken.