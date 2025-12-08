Während 22 Jahren war Nold für den Branchenverband der Schweizer Krankenversicherer tätig, 13 Jahre davon als Direktorin. Am 31. Dezember tritt die 63-Jährige ab. Auf ihren grössten Erfolg angesprochen, sagte sie: «Die härteste Nuss war sicher, den neuen Arzttarif weiterzuentwickeln. Es habe 15 Jahre gedauert, aber nun treten die ambulanten Pauschalen und der Tardoc 2026 in Kraft.»