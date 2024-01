Für Santhera markiere diese Einführung einen bedeutenden Fortschritt, da das Unternehmen nun in die Phase der Kommerzialisierung eintrete, wird CEO Dario Eklund in der Mitteilung zitiert. Parallel dazu, arbeite die Gesellschaft weiter an der eigenen stufenweisen Markteinführung in den grossen europäischen Ländern und ist in Diskussion mit Vertriebspartnern für andere Regionen.