Gemäss der Lizenzvereinbarung zwischen Santhera und dem US-Unternehmen hält Catalyst eine exklusive Lizenz zur Vermarktung von Agamree in Nordamerika für DMD und alle potenziellen zukünftigen Indikationen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Catalyst an Santhera umsatzabhängige Meilensteine in Höhe von bis zu 105 Millionen US-Dollar sowie Lizenzgebühren im bis zu tiefen zweistelligen Prozentbereich zahlen. Zudem übernehmen die Amerikaner Royalties, die Santhera gegenüber Dritten auf Agamree-Verkäufe in allen Indikationen in Nordamerika entstehen.