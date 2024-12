Damit dürften in China künftig Patienten ab vier Jahren, die an der erblichen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie leiden, mit dem Mittel behandelt werden. Den Angaben zufolge ist Agamree die erste und einzige zugelassene Therapie für die Behandlung von DMD in China. Vertrieben wird das Mittel in China vom Lizenzpartner Sperogenix Therapeutics.