Santhera ist mit der Clinigen Group eine Liefer- und Vertriebsvereinbarung für seinen Wachstumsträger Agamree (Vamorolon) eingegangen. Mit der Unterzeichnung des Exklusivvertrags würden Lieferung und Vertrieb von Agamree in jenen Ländern geregelt, in denen das Produkt derzeit nicht anderweitig verfügbar sei, heisst es in einem Communiqué vom Montag.