Agamree wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt. Die Vereinbarung sieht vor, dass Santhera einen Anteil am Nettoumsatz erhält, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht.
Den Angaben zufolge ist der Verkaufsstart für das erste Quartal 2026 geplant. Die Zusammenarbeit umfasst demnach regionale und nationale Programme für den Zugang zu dem Medikament. In Russland leben laut Mitteilung etwa 1400 Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie.
