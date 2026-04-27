Das Biopharmaunternehmen Santhera hat im vergangenen Jahr die Einnahmen kräftig gesteigert. Unter dem Strich weitete sich der Verlust allerdings aus. Getragen wird die Firma vom Geschäft mit dem Mittel Agamree zur Behandlung der seltenen und schweren genetischen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).