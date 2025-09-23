«Um dieser Nachfrage gerecht zu werden und die Beschleunigung der weltweiten Markteinführung zu unterstützen, insbesondere um die Pläne zur Aufstockung der Lagerbestände in China voranzutreiben, hat Santhera zusätzliches Wachstumskapital in Höhe von rund 20 Millionen Franken gesichert», heisst es in einer zweiten Mitteilung am Dienstag. Diese Summe setzt sich aus 13 Millionen US-Dollar aus einer Lizenzgebührenmonetarisierung mit R-Bridge zusammen und 10 Millionen Franken von Highbridge. Der bereits bestehende Investor habe sein Engagement mit einer Aufstockung seiner Wandelanleihe verstärkt, wodurch die Laufzeit verlängert und Flexibilität geschaffen wurde.