Bei Europas grösstem Softwarehersteller SAP kommt es erneut zu einem Stühlerücken in der obersten Führungsriege. Marketingchefin Julia White (50) und Vertriebschef Scott Russell (50) werden nach einer Einigung mit dem Aufsichtsrat das Unternehmen zum 31. August verlassen, wie das Dax-Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte.