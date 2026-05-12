Europas grösster Softwareanbieter SAP hat sich an dem deutschen Software-Start-up n8n beteiligt. Das strategische Investment bewerte die junge deutsche Firma mit 5,2 Milliarden US-Dollar, teilte n8n-Gründer und -Chef Jan Oberhauser am Dienstag mit. Das sei mehr als doppelt so viel wie bei einer Finanzierungsrunde rund ein Jahr zuvor. Die Berliner machten die Ankündigung am Rande der SAP-Kundenmesse Sapphire in Orlando (Florida). Eine Investitionssumme nannten das Start-up und der Dax -Konzern allerdings nicht.