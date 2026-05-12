SAP will zudem die Technologie von n8n seinen Kunden im SAP-Produktbündel rund um Künstliche Intelligenz (KI) anbieten. Zugleich hat SAP einen Fonds für 100 Millionen Euro aufgelegt, mit dem SAP-Partner bei ihren Kunden die Einführung von KI-Software beschleunigen sollen.
SAP habe Alteigentümern einige Anteile abgekauft, sagte Oberhauser der Nachrichtenagentur Bloomberg im Interview. n8n bietet Software-Automatisierungstools an, mit denen Kunden unter anderem KI-Agenten bauen können./men/jsl/jha
(AWP)