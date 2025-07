Die Investitionen in Deutschland will SAP ausweiten. «In den vergangenen fünf Jahren sind in Deutschland bei SAP rund 10 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung geflossen. Bis 2027 bauen wir die Investitionen um zwei Milliarden aus», sagte Klein. Der Konzern ist Teil der Investitionsinitiative der deutschen Wirtschaft, die Anfang der Woche ihre Vorhaben bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorstellte. «In Deutschland investieren wir weiter am meisten, obwohl es nicht unser grösster Markt ist und wir mittlerweile in Indien den grössten Entwicklungsstandort besitzen», sagte Klein.