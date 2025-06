Er glaube an die positiven Effekte von Vielfalt, sagte Klein in dem Interview. Allerdings habe er als Vorstandschef im Interesse der SAP handeln müssen: «Wir betreiben grosse Teile der Software und Technologie der US-Regierung, die dabei auf diesen Vorgaben besteht.» Es sei bei dieser Entscheidung also um unser Geschäft in den USA gegangen.