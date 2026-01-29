Nach Aussage von SAP-Chef Christian Klein ziehen Investoren derzeit auch Geld aus den Softwareanbietern ab, um es in Werte zu stecken, die sich im Ausbau von KI-Kapazitäten und der Chipherstellung engagieren. Für diesen sind in der Tech-Branche hunderte Milliarden verplant, vor allem in den USA. Obwohl unklar ist, ob sich die Investitionen rentieren, hat etwa der Aktienkurs von KI-Chipriese Nvidia auf Sicht von zwölf Monaten um die Hälfte und die vom Chipausrüster ASML um 80 Prozent zugelegt. Klein zeigte sich jedoch überzeugt, dass am Ende viel Wertschöpfung über die mit den Chips genutzte Software erwirtschaftet werden wird.