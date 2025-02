Der Softwarekonzern SAP will die Dividende erhöhen. Die Aktionäre sollen mit 2,35 Euro je Aktie 15 Cent mehr erhalten als im Vorjahr, wie das Dax-Schwergewicht am Donnerstag mitteilte. Die Walldorfer schütten damit knapp 52 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinns aus. Ein Jahr zuvor betrug die Quote nur 43 Prozent. Die Dividendenpolitik sieht vor, mindestens 40 Prozent des bereinigten Gewinns aus fortgeführten Geschäften an die Anteilseigner zu verteilen.