Die SAP-Aktie fiel am Montagmittag in einem freundlicheren Marktumfeld als einer der schwächeren Dax-Werte um 0,6 Prozent auf 167,26 Euro. Das Papier hatte zuletzt mehrfach Rekordstände erreicht und ist in diesem Jahr mit einem Plus von fast einem Fünftel einer der besten Titel im Leitindex. Für UBS-Analyst Michael Briest war der über den Haufen geworfene Nachfolgeplan an der Aufsichtsratsspitze eine negative Überraschung. Zwar habe Renjen keine direkte Erfahrung in einem Softwareunternehmen, allerdings seien seine Verbindungen in die Kundenbasis und das Partnersystem von SAP positiv gesehen worden.