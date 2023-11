Auch für das angelaufene Quartal äusserte sich der SAP-Rivale am Mittwoch optimistischer als erwartet. «Wir hatten ein weiteres starkes Quartal, in dem wir unseren Plan für profitables Wachstum, den wir im vergangenen Jahr in Gang gesetzt hatten, erfolgreich umgesetzt haben», sagte Firmenchef Marc Benioff.