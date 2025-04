Im Sog schwacher Vorgaben aus der US-Technologiebranche haben die Aktien von SAP am Dienstag deutlich nachgegeben. Anleger warten zudem auf die am Abend anstehenden Zahlen zum ersten Quartal des Softwarekonzerns. Die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit, die das unberechenbare politische Agieren von US-Präsident Donald Trump weltweit hervorruft, werde über kurz oder lang auch an den Walldorfern nicht spurlos vorbeigehen, schreiben Analysten.