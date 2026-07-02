Wie Bloomberg weiter berichtete, hatte SAP auch seine Fühler nach dem US-Software-Hersteller Cognite ausgestreckt. Dieser ging jedoch für 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Mrd Euro) in bar an den französischen Technologiekonzern Schneider Electric , der damit sein Geschäft mit industrieller KI ausbauen will. Der SAP-Sprecher wollte sich dazu nicht äussern./nas/jha/