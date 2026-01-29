Europas grösster Softwarehersteller SAP will im neuen Jahr sein Umsatzwachstum weiter beschleunigen und dabei erneut profitabler werden. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnten die Walldorfer jedoch nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschliessen wie erhofft. Auch 2026 wird das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Anleger bei Laune zu halten, steckt das Dax-Schwergewicht über zwei Jahre bis zu 10 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe. Die Aktie verlor vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate drei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag.