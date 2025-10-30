Bei neuen russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der südukrainischen Stadt Saporischschja nach Behördenangaben mindestens ein Mann getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden. Ärzte kümmerten sich um die Verletzten, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. «Die Besatzer haben mindestens 20 Drohnen und 8 Raketen auf Saporischschja gefeuert. Mehrere Stockwerke eines Wohnheims sind zerstört», teilte Fedorow mit. Am Morgen hatte er zunächst von 15 Verletzten gesprochen. Ein toter Mann sei später aus den Trümmern gezogen worden.